He, heel goed! Dat doet me deugd. Er is nog hoop. Zie je wel. Er bestaan mensen die het snappen.



Wit is voor dingen. Zoals (corona)katoen. Of chocolade.

Blank gebruiken we voor mensen met weinig pigment.



"Boze witte man" is dus een uiting van racisme, het is schelden, het is een belediging.



Zolang er mensen zijn die dat blijven doen, en er zo over blijven schrijven, is men niet bezig met het bestrijden van racisme maar met het bewerkstelligen, bevestigen en stimuleren ervan. En is de resultante ervan het tegenovergestelde van wat men wil bereiken: nog meer polarisering, nog meer racisme, nog meer haat. Als mensen daarmee ophouden, komen we misschien nog een keer verder. Mensen die in de "Boze witte mannen" mantra zijn blijven hangen zorgen voor toename van het probleem en zullen absoluut zeker nooit met een oplossing voor het probleem komen.