Ook het Coronacafe kent een deurbeleid, net zoals de rest van dit Roze Paleis van de Vrijheid. We doen geen intakegesprekken, iedereen kan een account aanmaken (liefst via deze deur naar binnen) en de huisregels zijn makkelijk te vinden, zeer uitgebreid en eigenlijk al jarenlang min of meer hetzelfde. Als je ze overtreedt, doen we ook niet aan exitgesprekken. Dan zetten we je gewoon buiten. Zo ook Yzord. Kan 'beuren. Soms blijft het stil. Vaak volgt er berouw na de zonde. De ene keer is dat vriendelijk, de andere keer scheldend (1 keer raden waar je de beste kans mee maakt). Maar Yzord is een moderne jongen met een hippe kijk op zaken. Die dacht, ik begin een petitie met de titel "Help Yzord van zijn GS ban af". Die linktipte hij vervolgens zelf aan ons:

"Lieve GS, Ik wil jullie toch wel even deze petitie onder de aandacht brengen. Al mijn vrienden (ja ik heb er niet veel) hebben deze ondertekend in de hoop dat ik van mijn ban verlost raak. Ik wil gewoon weer onder mijn eigen naam reaguren. Please? Dan neem ik een kroontje! Gr TAFKAY (The Artist Formally Known As Yzord)."

Nou. Omdat wij ook niet van steen zijn, omdat we ons brood en spelen op de gekste plekken moeten zoeken in dit Peop Saaie Stilteseizoen des Doods, en omdat al Yzords reaguurdersvrienden natuurlijk wél gewoon in het café zitten vanavond, willen we best een keertje happen: Als Yzord 150 stemmen ophaalt voor zijn motie, heffen we zijn ban op. En dan verwachten we uiteraard wel dat hij zichzelf weer tot Erelid kroont. Al verwachten we dat eigenlijk van iedereen, hier. Want je kan wel gratis een café binnen lopen, de barman moet ook ergens van betaald worden. Proost, petitie-twijfelaars en Premium-overwegers! Het spel is op de wagen...

