Sorry, nog even serieus:

"An example of this is the weakening transatlantic relationship that is debilitated by Euro-sceptic and anti-establishment sentiments across Europe.

"The UK, as you know, has already left the European Union making it weaker,"

Ian Bremmer.

www.straitstimes.com/world/united-sta...

En hier op GS wordt dat afbraakbeleid van de EU aangewakkerd waarmee, volgens Ian Bremmer, hierboven, Het Westen wordt afgebroken.