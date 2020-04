Het BCG-vaccin was tot 2010 verplicht in Tsjechië. In Nederland is het nooit verplicht geweest. Radboud onderzoekt nu of er een verband is tussen dit anti-tbc-vaccin dat je immuunsysteem een boost geeft en de verspreiding van corona. Als je kijkt naar de landen waar dit verplicht is en waar het nooit verplicht was (of waar ze gestopt zijn in de jaren 90), dan zie je best een correlatie. Tot nu toe hebben vier miljard mensen dit vaccin gehad, waaronder landen die allang een brandhaard hadden moeten hebben (India, Rusland, Afrika). Hopelijk snel resultaat van het onderzoek en komt het gebruik van dit vaccin snel breed inzet voor mensen die dit willen (right to try).