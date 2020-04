Ga even ergens anders DWDD'tje spelen joh

Begin het nieuws te verspreiden

Wij gaan vandaag weg

We willen erbij horen

Bij de NPO

Deze zappende vingers

Staan stil bij Twan Huys

Die over New York vertelt

Op de NPOOOOOOOO

We willen wakker worden aan tafel bij Margriet

En wat in Holland gebeurt, dat hindert toch niet

Het kliekje van M

Vindt corona best erg

Maar wat pas echt heel erg is

Op de NPO

Dat is wat er in New York gebeurt ja wat er daar gebeurt

Dat is pas echt nieuws toch Margriet

De EN PEEE OOOOOO

We willen wakker worden aan tafel bij Margriet

En al die stumpers in Holland, klunzen in Holland, boeren in Holland, doden in Holland

Het kliekje van M

Vindt corona best erg

Maar praat het liefst over New York

Op de NPO

Want wat in New York gebeurt ja wat er daar gebeurt

Dat is pas echt nieuws toch Margriet

NPO