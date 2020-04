Gebruikt u al tape om uw domein af te bakenen? Rutger (44) wel! Fotoserie staat in ANP maar de onderschriften moeten we weer zelf bedenken. Nou, daar gaan we dan. Want Rutger heeft een zwartgallig leven, hij is immers getrouwd met de ravissante manipulatrix Roycin en dat is een erg verdrietige vrouw, dat heeft ze van haar vader, Petronella. Op zijn werk mag Rutger nooit meepraten met de andere heteroseksuele knakkers; Henk, Piet, Klaas en Rigoberto, want hij is voor Ajax en de rest is voor het tweede team van NAC Breda. Rutger vindt desalniettemin dat iedereen te veel in zijn comfortzone beland waardoor hij zijn werkplek afbakent met tape. Je hebt natuurlijk 3M, maar Rutger gebruikt louter Tesa, dat heeft hij immers zo geleerd van zijn leermeester André Hazes senior.

Met dodelijke precisie plakt Rutger achteloos een paar metertjes tape op de vloer. Normale mensen hebben daar misschien een lineaal bij nodig, of zelfs een laseroog, maar Rutger doet gewoon alles uit de losse pols. Hij is een enorme kampioen, ooit werd hij vierde op een volleybaltoernooi in Zalk - zo zie je maar weer.

Even kijken hoor, wat Rutger nu weer op de grond plakt.

Het is godverdomme een pijl! Zo creëert Rutger een denkbeeldige time-outplek. Als zijn collega Rigoberto weer eens een grote bek heeft over allerlei liflafjes die hij die avond voor zijn vriendin Manoesjka heeft gekookt kan hij mooi in de time-outhoek. Het is ongelooflijk, en deze foto's zijn gewoon allemaal te koop in de ANP-fotobank! En weet je wie ze gekocht heeft? HELEMAAL NIEMAND, behalve wij van GEENsTiJl. Niet te doen. Tot de volgende keer maar weer, in onze serie Belangrijke Fotoseries.