Schitterend verhaal over hoop en toekomst in de anders zo augurkerige Daily Vliegvakantie. Superspreader De Volkskrant, die in januari van dit jaar nog mensen opriep om vooral naar China en Lombardije te reizen, bericht over werkloze horeca-medewerkers die een Nederlandse aspergeteler uit de brand helpen, nu de Polen niet meer komen. Iets wat GeenStijl al op DAG TWEE van de lockdown riep. En zo geschiedde. Doortastende spoelwormen cq afwassers van Eetcafé Kandinsky in Waalwijk (svp bookmarken & tafeltje reserveren als we weer naar buiten mogen) zijn asperges gaan steken bij Verhoeven Asperges in Cromvoirt. Waarvoor HULDE. Kijk, zo komen we pas sterker uit de crisis. Handen uit de mouwen, poten in de modder. Asperges van Verhoeven bestellen doet u hierrrr. Aanmelden om ook eens wat anders te doen dan zzp-zeuren op sociaalmedia kan bij HelpOnsOogsten en WerkenInDeLandenTuinbouw. An die Arbeit!