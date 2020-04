ik begrijp het nog steeds niet... wat is "the endgame" hier? Een transfer unie van welvaart van het Noorden naar het Zuiden... Meer macht naar Brussel... Totale submissie van de Nederlandse belastingbetalers... Wat zou erin zitten voor de politici, bestuurders en ambtenaren die hier nu mee instemmen?

Voor de duidelijkheid: Rutte komt me niet over als een "machtswellusteling" o.i.d. Ik bedoel: hij woont in een appartementje in Den Haag eet op zondag bij zijn moeder en heeft een oude Saab. Houdt niet van Bunga-Bunga feestjes en is niet uit op een topbaan in de EU (hij had de baan van Von Der L kunnen hebben, maar wou ie niet)... Dus alle complottheorieën over "zelfverrijkende elite" liggen voor wat Rutte betreft niet echt voor de hand. Dus wat dan wel?

Behoud van macht van de bestuurlijke elite? Vreemd, want een kind kan zien dat onze elite geen schijn van kans maakt als ze op moeten boksen tegen Fransen of Italianen... Topambtenaren in NL nemen veel teveel risico als ze met z'n allen gaan wedijveren om posities in de EU top.... Voor een groep die van nature risico avers is, dus geen voor de hand liggend scenario...

De grote multinationals dan... Zouden die er belang bij hebben om de Nederlandse welvaart af te breken? En over te dragen aan het Zuiden? Wederom onredelijk idee, want iedereen arm helpt Unilever, Randstad of Shell ook nauwelijks....

Dus wat dan? welk duister complot of simpel belang zie ik over het hoofd?