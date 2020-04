Gistermiddag in de stijlloze mailbox van een ons bekende en betrouwbare afzender. We weigeren onze eigen mensen aan de Duitse poort.

Mobilisatie-oefening van het Korps Politietroepen in het inundatiegebied, 1940.

Hallo Geenstijl,

Ik, een Nederlander met een Nederlands rijbewijs en ID-kaart op zak, ben vanmorgen geconfronteerd met gesloten grenzen, ondanks dat overal staat dat Nederlandse grens niet dicht is. Ik woon in NRW in Duitsland, en wilde vanochtend via de A52 naar Roermond rijden om bij mijn familie langs te gaan voor Pasen en wat inkopen te doen bij de AH.

Hier, op de website van de Rijksoverheid, staat dat de grens nog open is en enkel de Duitse autoriteiten een probleem kunnen leveren bij het oversteken van de grens.

Bij de grens werd door de Nederlandse politie gevraagd wat mijn reden was om de grens over te willen steken. Daarop heb ik antwoord gegeven, en duidelijk gemaakt dat ik ook een Nederlander ben. Dat begreep en erkende de agent, maar hij meldde me dat de grens sinds gisteren dicht is en enkel mensen met een "noodzaak" het land in mochten. Ik vroeg hem wat dan als noodzaak zou gelden, maar daarop gaf hij geen antwoord. Hij meldde me dat ik links af moest slaan en zo terug naar Duitsland moest.

Let wel; hij gaf geen keuze, alles moest en de grenzen waren volgens hem simpelweg dicht.

Wat ik online lees is ook dat de politie controles uitvoert, en dat ze mensen verzoeken om te draaien. Ik snap ook dat je de meute aan Duitse shoppers wil tegenhouden. Daar staat echter niet dat ze Nederlandse staatburgers verbieden om hun thuisland te bezoeken. Dat is in feite wel wat er vanmorgen gebeurd is.



NAW bij redactie bekend.