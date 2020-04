Nou lui, ga voor de lol maar weer eens naar buiten, rond en na de schemering. De temperatuur is aangenaam en de maan is supergroot en helder. Tiger King toch al twee keer gezien en Carole Baskin is nog steeds een ongeloofwaardige griet, en we hebben Interstellar (top drie beste films ooit) op Pathé Thuis ook al tien keer uitgespeeld. Nee, dan de maan. Een soort real life natuurfilm. Kunt u gewoon vanaf uw balkonnetje of vanuit uw achtertuin bekijken, allemaal onder het genot van een alcoholisch drankje naar keuze, en met de social distancing zit het ook wel goed want het ding staat op 357.035 kilometer van de aarde. En zoals u weet heeft het zwaartekrachtspel tussen maan en aarde een uitermate gunstig effect op uw seksleven dus wellicht heeft de buurvrouw er vanavond ook nog wat aan. Voor de zolderkamerquarantainisten LIVESTREAM NA DE KLIK & gaarne uw ervaringen delen in de comments.