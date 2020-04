Jongens,kweet het, soms ben ik een beetje annoying en word ik weggejorist, soms terecht,als we het over Zionisten of de NWO hebben maar hé, heb een goed weekend.

Corona vrij het liefst, want wat zouden we zonder Geen Stijl moeten?

Mevr. Tishetnetnie vraagt de laatste dagen waarom ik zo emotioneel ben? Zal wel door dat virus komen. Kan wel janken de hele dag.

Het komt uit een goed hart, plop, trek nog een Alfaatje open. Fijn weekend allemaal en fuk dat virus. Heb Mike Oldfield op oorlogssterkte opstaan, voor de millennials een aanrader. Tubelar bells, nog nooit van gehoord natuurlijk, neem wat lsd en je begrijpt me. Ben al een ouwe lul die je wegwijs maakt in de pre corona wereld. Het komt goed wijfie. Ik ga nog niet dood voorlopig, zit wel in de risico groep en opnemen doen ze me niet meer. Als ik het krijg ben ik dood, doen we niks meer aan lievie. Kan je me in een urntje ophalen, Hou van je.