Er liggen in Nederland momenteel meer dan duizend mensen met corona op de intensive care. Verreweg de meesten hebben overgewicht. Op de Groningse intensive cares bijvoorbeeld, daar hebben ALLE CORONAPATIËNTEN (dat wil dus zeggen: allemaal) overgewicht. Tot zover de feiten en dan komt ene Lottie Mae Jones, nog nooit van gehoord maar het is een of ander plus-size model, om de hoek kakken op Radio 1. Volgens Lottie Mae Jones riekt het nieuws over dikke mensen op de intensive cares naar 'dikke mensen in het hoekje zetten'. Jezus mens, het zijn FEITEN. Dikke mensen worden kennelijk harder geraakt door het virus. Volgens Lottie Mae zijn dikke mensen nu bang: "Zij zijn bezorgd en denken: deze vrouw is dik, eigen schuld dikke bult, die wordt minder goed geholpen." Deze kwaadaardige ophitsing en totale diskwalificatie van de Eed van Hippocrates is kwalijk, laakbaar en zou eigenlijk gewoon strafbaar moeten zijn. Verdachte Lottie Mae J., schuldig bevonden aan dom gelul, 100 kilo boete.

Obesitasgoedprater des Vaderlands Asha ten Broeke heeft met haar afgrijselijke columns in de Volkskrant overgewicht zo knuffelbaar en salonfähig gemaakt, dat sommige mensen kennelijk denken dat het een gift is om dik te zijn. "Dik zijn is heerlijk en ik kan het iedereen aanraden", schreef ze in haar magnum opus. Nou Asha, weet je wie daar anders over denken? Al die mensen op de intensive cares, liggend op hun enorme buik, geïntubeerd, vechtend voor hun leven. Overgewicht is NIET gezond en het is NIET aan te raden. Dit zegt internist en hoogleraar Liesbeth van Rossum over obesitas: "Wat veel mensen niet weten is dat het immuunsysteem erdoor verstoord raakt. Er is een verhoogde kans op ernstige infecties. En met name bij buikvet, dat maakt bepaalde hormonen en ontstekingsstofjes aan. Je ziet bij griep dat zij vaker een longontsteking krijgen, of bloedvergiftiging bij infecties. En dat zie je nu ook bij corona." En HO, als je overgewicht hebt ben je echt niet minder dan een ander. Maar risico's goedpraten, niet benoemen of wegmoffelen is ronduit belachelijk.