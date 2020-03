Neutraal tijdens de wereldoorlog die vijf jaar terug eindigde, nog geen rampspoed geboren wegens Indië verloren, wielrenner Piet Moeskops wederom wereldkampioen sprint, het Sultanaat van Turkije gereduceerd tot een ceremoniële functie, Anton Philips nam de fabriek over en geen D66. Kortom, Nederland zoals het ooit bedoeld was, behalve dat WE een voetbalwedstrijd met 1-2 verloren van België. Filmpje al 5 dagen oud, maar vorige keer met die fenomenale stoomtrein uit 1896 waren we de eersten, dus we nemen hem gewoon nog even mee. Wordt allemaal gedaan via neural networks die "synthesize non-existent frames in-between the original frames". Maar laten we niet doen alsof het nu geen mooie stad meer is hè, al horen we wel vaak het misverstand dat het moderne Amsterdam bedoeld zou zijn om in te wonen.