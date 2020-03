:

Klopt, de data is van het RIVM en de Protezione Civile.

De dagelijkse toename in procenten is simpelweg 100 * aantal(vandaag) / aantal(gisteren) - 100. De groeifactor is een soort tweede afgeleide die iets zegt over de kromming van de curve, concaaf of convex, het is toename(vandaag)/toename(gisteren).

Bij de lineaire grafiek is de schaal lineair. Op de logaritmische grafiek is een exponentiele functie een rechte lijn. Dat paste tot nu heel goed en had een hoge voorspellende kracht maar nu beginnen we ervan af te wijken.

Het is natuurlijk heel vroeg om conclusies te trekken, vandaar de kanttekeningen. Natuurlijk zit er ruis op de curve maar toch volgt de epidemie de logistische curve verrassend nauwkeurig. De aanname voor de voorspelling is natuurlijk een bepaalde mate van symmetrie. Met dat uitgangspunt kan ik met bijna 30 datapunten vrij goed de 3 parameters van de curve bepalen: het middelpunt, de steilheid en het maximum. De fits voor positieve tests, opnames en sterfte zijn onafhankelijk en toch kloppen de eindverhoudingen redelijk. Om een idee te geven van de fit kwaliteit: de geschatte fout voor het aantal positieve tests (15000) is 390. Numeriek zit het dus wel goed.

Zijn er dan geen systematische fouten? Uiteraard zijn die er. Omdat ik de parameters voor bijv. het SIR model voor corona niet heb. Daarom neem ik nu een symmetrische sigmoide curve. Momenteel schat ik de foutmarge daardoor op hooguit 25%. Maar dat is beter dan helemaal niets weten, toch?