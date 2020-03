Ik zou het met je eens zijn als er niets was om te beschermen. Het is een duivels dilemma. De Libertariër in me roept: laat maar lekker gaan, die kuch, en over een maandje of wat zien we wel wie er nog leeft. Laat de overheid zich nergens mee bemoeien.

Maar het probleem is een beetje dat de overheid zich al overal mee bemoeit, inclusief de gezondheidszorg en de samenleving is gebouwd met een door de overheid geïnstitutionaliseerde eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg en ziektekostenverzekering. Het is een gebouw wat van mij ook in elkaar mag donderen, maar het is wel wat we nu hebben en dreigt onder de voet gelopen te worden. Hoeveel slachtoffers er wereldwijd vallen en wat het sterftecijfers relatief is doet er geen reet toe. Is onbelangrijk. Het belangrijkste cijfer is het aantal ziektegevallen dat het zorgsysteem aan kan. Dat is het enige cijfer dat telt.

Kijkend naar China, naar Italië, naar Spanje, hoe het virus daar huishoudt, dan kun twee dingen doen: niks met als gevolg dat de hele samenleving binnen 2 weken instort, of alles, met als gevolg dat iedereen die de komende maanden ziek worst ook de zorg kan krijgen waar hij/zij/xe recht op heeft omdat er jarenlang premie is betaald voor een verzekering in het geval dat...

Dat is mijn afweging. Ik heb 20 jaar premie betaald zonder ooit naar een dokter te zijn geweest. Als ik dan ziek word, dan wil ik ook de best beschikbare zorg. Is redelijk toch? Als dat dan toevallig Corona is en verdrink in longvocht, wil ik ook een IC bed. Dus dan wil ik ook dat die beschikbaar is.

Heel egoïstisch, maar goed... utilitaristisch gedacht: Om dat te kunnen garanderen, moet een verwoestend virus dus zodanig worden ingedamd dat die zorg ook leverbaar is. Dat betekent dat je het niet kunt laten woekeren, want dan is die zorg er binnen 2 weken niet en moet je gewoon thuis sterven met een huppelkutje van thuiszorg die je zuurstofflesje elke 12 uur ververst maar niet meer kan doen, en niet meer mag doen. En je mag hopen dat de huisarts dan dagelijks 2 minuten voor je heeft.

Daar heb ik geen ++ ziektekostenverzekering voor. Jij wel?

Dus, als je dat scenario niet wilt moet de samenleving wel op slot zodat het virus zo traag mogelijk door de populatie verspreid wordt. Zodat er voor jou ook een IC bed is, met een arts stand-by en alle mogelijkheden om je in leven te houden.

Daarom. En daarom hebben zelfs libertarische/minarchistische mensen ermee ingestemd dat de staat, in uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden noodwetten en noodtoestanden kan uitroepen om de bevolking en dus ook het individu te beschermen.

Dat dat niet altijd even goed en verstandig wordt ingezet: eens. Dat je ook kritisch moet blijven: eens. Dat je na de crisis die lui ook moet kunnen wegstemmen: eens.

Maar dat is dus nu niet de grootste zorg. Ik wil dat mijn bejaarde vader een IC bed krijgt als dat nodig is, en mijn familie, en ik wil dat ik er eentje krijg als dat nodig is. De rest van de wereld mag doodvallen, maar dát is mijn zorg: mijzelf en de mijnen.