Ah, mooi.

“Moeder Natuur” wordt er met de haren bijgetrokken.

Goed, Fransje. Dus jij wilt beginnen over de door de mensheid veroorzaakte klimaatproblemen?

Zullen we dan eens beginnen bij - jawel - de massa-immigratie die (mede) gefaciliteerd werd en wordt door jouw partij?

Wist jij dat de gemiddelde migrant (jij noemt deze mensen “vluchteling”), afkomstig uit pauperlanden, een veelvoud aan CO2, NOx, fijnstof, plastic en weet-ik-veel wat nog meer produceert hier te lande nadat hij een vluchtelingenstatus heeft verkregen, tegenover hetgeen hij zou hebben geproduceerd indien hij thuis was gebleven/teruggestuurd was?

Aan het antwoord op die vraag wil jij niet beginnen he?

Leg mij ook eens uit waarom, ondanks het feit dat de Nederlandse regering hier niet aan wil meewerken, inmiddels toch 20 Nederlandse gemeenten staan te springen om “zielige kinderen”, die afkomstig zijn uit veilige landen en bovendien op illegale wijze naar de Griekse eilanden zijn afgereisd, hierheen te halen?

Het standaard antwoord van o.a. jouw partijgenoten over illegalen in Nederland die “nu eenmaal hier zijn” gaat dit keer dus niet op: ze zijn namelijk DAAR, op de Griekse eilanden. En toch zijn er partijgenoten van jou die hen, uiteraard via een CO2-producerend vliegtuig, op onze kosten hierheen wil halen. Met in hun kielzog hun ouders, broers, zussen, oma’s en opa’s en alle andere familieleden die zij “ineens” blijken te hebben. Want niks “zielige weesjes”. Zodat al die nieuwe statushouders collectief een veelvoud aan CO2, NOx, stikstof et cetera in Nederland gaan uitstoten.

Maar natuurlijk maakt dat voor jou en je linkse maatjes niets uit. Want dan wordt toch “gewoon” ondernemend Nederland (de boeren, bouwend Nederland, wegverkeer) NOG meer uitstoot restricties opgelegd, nietwaar? En vervolgens als klap op de vuurpijl daarenboven ook nog eens een belastingverhoging voor datzelfde ondernemend Nederland om die door jouw linkse vriendjes geïmporteerde ellende te financieren.

Man, lul dus gewoon niet met je “Great Deal”. Wanneer het erop aankomt zullen jij en je linkse partijgenoten alleen pakken wat in jullie kraam te pas komt. Want het WERKELIJKE probleem, de massa-immigratie, durven jullie daar in Brussel niet daadwerkelijk aan te pakken.

Uiteraard gaat het ons m.b.t. die massa-immigratie niet om die voornoemde extra klimaatbelasting, maar om de sociaal-economische, en vooral de sociaal-culturele ellende die deze massa-import veroorzaakt en gaat veroorzaken.

Inmiddels is dit verhaal een grijsgedraaide plaat.

Maar let wel: Wanneer jouw kleinkind later 20 jaar is, zal het - indien het uiteraard niet door die linkse lulverhalen van jou is gehersenspoeld - jou de volgende vraag stellen:

“opa, wat heb je gedaan aan de massa-immigratie?”.

En jij kunt dan - als slappe wegkijk-lul - antwoorden: “ik heb me er echt nooit voor ingezet en heb geprobeerd iedereen mee te krijgen in een klimaat-lulverhaal om de aandacht af te leiden van het WERKELIJKE probleem. En daar betalen jij, en jouw generatiegenoten nu voor”.