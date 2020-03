Rond 14:00 uur komt het RIVM met nieuwe cijfers over de Stand van de Corona Curve in Dit Land. Eén ding is alvast een zekerheid: vanaf dat moment beginnen mensen hun digitale hooivorken uit hun bit buckets te halen, als het RIVM niet stipt om 14u een getal roept. Het laatst bekende nummer is dat er 959 officiële gevallen zijn en dat was geen spekstakelstijging ten opzichte van een dag eerder, maarrr er wordt ook steeds minder getest. Laten we het er op houden dat het hier nog steeds geen Italië is, al denkt de GGD dat we al op 6000 coronagevallen zitten, blijkt uit een door RTL gelezen interne mail. Dus dat gaat lekker met die onderlinge afstemming.

Gaan de scholen sluiten? (Medische) meningen blijven verdeeld

Over armoedige afstemming gesproken. Het kabinet komt vandaag in spoedberaad bijeen om te beslissen over schoolsluiting. Ook daarover is geen eenduidige medische mening. De Federatie Medisch Specialisten zegt 'doen'. Maar de GGD (die dus al van 6000 gevallen uit gaat), zegt: "Echt niet doen". De mevrouw van de ouderenzorg, hierboven bij Nieuwsuur, zei zaterdagavond in enigszins incoherente bewoordingen juist wel 'doen', maar die beroept zich op de "Richtlijn Griep", en dáárvan lezen we nu juist weer een draadje dat die NIET gehanteerd zou moeten worden in deze situatie. D'66 is alvast aan het draaien, en de Haagse wandelgangen-verwachting is dat de scholen inderdaad zullen sluiten. Tenzij Rutte de rug recht dan wel de poot stijf houdt (kies maar), in deze aanhoudende stroom van uiterst tegenstrijdige adviezen.

En nu voor iets compleet heel anders...

Geen zin meer in al dat gezenuw en gezeik op zondag? Om 14:00 uur racen Max Verstappen, Juan Pablo Montoya en Rudy van Buren een digitale Grand Prix. Livestream, na de breek!

Citaat GGD-baas Van der Gouw over schoolsluiting:

"We moeten het echt niet doen, want het draagt niets bij aan de bestrijding en het heeft enorme maatschappelijke impact. Met name omdat je er dan niet onderuit komt ook vergelijkbare maatregelen te nemen. (kinderdagverblijven sluiten, horeca sluiten etc.)"

(Bron: RTL)

The Race All-Star esports Battle - Australian F1 GP alternative event