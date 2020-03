Moet toch verplicht thuiswerken en maakt het voor mij weinig verschil. Ken wel wat verstandige ouderen die nu uit zichzelf binnen blijven.

Zolang de essentiële diensten (voedsel, water, energie, zorg, etc.) om in leven te blijven gewoon blijven draaien is het vooral een bittere financiële pil. Maar wel eentje die mogelijk procenten van de bevolking kan redden, ook al zijn het "slechts" bejaarden en zieken die mogelijk over een (paar) jaar ook dood zijn. Als we die groepen nou meteen hadden opgeroepen thuis te blijven en quarantaines op inreizigers en strikte grenscontroles hadden ingezet waarbij alleen goederen vrij (en ontsmet) door mogen, was dit allemaal mogelijk niet of minder nodig geweest.

Snap ook niet dat geneuzel over scholen. Dat wat nu zijn\haar\xijr diploma haalt is al bijna functioneel analfabeet. Denk je nou echt dat die paar maanden gedwongen zelfstudie (of zeulen ze dat oud papier niet meer naar huis tegenwoordig?) een wezenlijk verschil maakt? En onzin dat het moet voor de ouders. Ik was vanaf 10 of 11 ook gewoon alleen thuis voor

a school en heb ook niet het huis in de hens gezet, ledematen geamputeerd met een broodmes of een fles bleek achterover geslagen of zo.

Voor degenen waar het écht niet anders kan, opvangen in schoolgebouw: één lokaal voor degenen met ziekteverschijnselen, ander lokaal voor "gezonde", en allemaal flink afstand houden. Ze zaten toch al versmolten aan die smartphone, worden ze nu ineens fysiek sociaal?