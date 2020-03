Het ligt namelijk aan Twitter. "Twitter zal niet langer haatdragende berichten gebaseerd op leeftijd, handicap of ziekte toelaten." Nou dat zullen we dan nog wel even zien. Want Henk Krol is een oude bok. Een lekkere bok, maar wel oud. "Het platform gaf meteen enkele voorbeelden van te signaleren tweets: ‘Mensen (met een ziekte) zijn ratten die iedereen rondom hen besmet’ (sic) of ‘(Mensen met een handicap) zijn geen mensen en mogen niet in het openbaar gezien worden’." Nou als Twitter tegenwoordig bepaalt wat we wel en niet mogen schrijven vullen we dat wel eventjes in. "Mensen met corona zijn ratten die iedereen rondom hen besmet." Dat van die ratten is niet aardig, maar is het onwaar? "Mensen met een vagina met een radicaal-islamitisch vriendje zijn geen mensen en mogen niet in het openbaar gezien worden." We hadden even contact met Allah en volgens hem is het helemaal waar. Wat zeg je nou eigenlijk, Twitter? Heb je soms een hekel aan moslims? Racist!

En het ligt ook een beetje aan Henk