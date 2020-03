De karakteristieke helm die de Duitsers gebruikte in WW2 wordt 'Stahlhelm(e)" genoemd. Het ontwerp stamt echter al uit de eerste wereldoorlog, om precies te zijn: 1916. De WW2 versie is een aangepast model, de M1940. Het model van de Stalhelme is daarna nooit meer weg geweest, getuige de M88 Tactical Helmet die momenteel in gebruik is door, onder andere, het Amerikaanse leger.