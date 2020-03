De stand van ons land, je kunt het een beetje vergelijken met je relatie. Alles wordt minder, behalve het gezeik. In casu wordt minder: alles wat te maken heeft met misdaad. Gevoel van onveiligheid, aantal misdrijven, slachtofferschap maar natuurlijk ook de aangiftebereidheid. Was vroeger 29%, is nu 23% want of je nu aangifte doet of niet, je hebt er helemaal geen zak aan om twee weken in een wachtkamer te zitten om vervolgens te horen dat er te weinig capaciteit is (daalt ook al jaren). Het staat allemaal in de Veiligheidsmonitor 2019. Hiep hiep hoera-nieuws natuurlijk maar onder de streep was 'bijna 14 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder (bijna 2 miljoen personen) naar eigen zeggen slachtoffer van een of meer vormen van traditionele criminaliteit. Het gaat dan om geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling en seksuele delicten), vermogensdelicten (inbraak, diefstal, zakkenrollerij en beroving), en vandalisme (vernieling aan voertuigen, en aan andere persoonlijke bezittingen)'. Is het nieuws dan 'hiep hiep hoera alles daalt' of 'nog altijd 1 op de 7 in waanzinnig gaaf land slachtoffer van misdrijf'? Nou ja, het is in ieder geval niet de vooravond van verkiezingen.

