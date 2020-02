Het scheve is, dat messen niet eens verboden zijn - tenminste, voor zover ze voldoen aan bepaalde criteria - en dat je wél de Sjaak bent als de politie je betrapt op het bezit van een busje pepperspray.

Niet-verboden messen - bijvoorbeeld een opvouwbaar mes met één scherpe kant en niet langer dan 28 cm (en da's best een joekel) kunnen net zo dodelijk zijn als verboden messen, hoe klein deze laatste ook kunnen zijn. Een busje pepperspray is nooit dodelijk. Maar wél effectief om een straat-hyena met een etnisch profiel tijdelijk volledig uit te schakelen.

In een land waarin de politie in nog geen generatie tijd vrijwel volledig is wegbezuinigd, en dan ook nog in een stad die gebukt gaat onder een kneiter-links bestuur dat het plaatselijk snoeien van struikgewas inzet als middel tegen brute verkrachters, en dat weigert een bevolkingsgroep aan te pakken die verantwoordelijk is voor verreweg de meeste misdaden en het grofste geweld, is het standaard bij je hebben van een bus pepperspray wel het minste dat je kan doen om je eigen hachje te beschermen. Tenminste, als je het de goeie kant uit richt.

Je kan natuurlijk ook een blaffer aanschaffen en lid worden van een schietsportvereniging (liever niet in die volgorde) maar dan zit je weer vastgebakken aan allerlei voorschriften dat je je eigen blaffertje niet eens thuis mag hebben, maar in een kluis bij de vereniging en zo. En aan een blaffer in een kluis heb je niet veel.