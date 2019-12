Gezellige headline hedenochtend: "Politie in grote steden vreest geweld door drillmuziek." Rapmuziek waarin Pietje een grote bek heeft over Klaasje en dat wordt dan knokken. Maar in die headline gaat het al mis. Het luisteren van rap maakt je niet crimineel. Het spelen van Carmageddon zorgt er niet voor dat je met je auto voor poppetjes heen gaat rijden. Het belijden van het christendom maakt je niet een pedoseksueel. Het bezitten van een Audi RS6 maakt je nog geen plofkraker. Een verkeerd karakter en moreel verwerpelijk gedrag wordt niet gekweekt door rapmuziek, maar door opvoeding, cultuur, educatie, perspectief, mores, matties, armoede en het stokpaardje van jongerenwerkers: "Het ontbreken van rolmodellen." Het probleem is niet de drillmuziek, het probleem is dat we in bepaalde wijken in dit land een zooi jongeren hebben zitten die varen op een gebroken moreel kompas, jongeren die er zelf voor kiezen gekwetst te zijn en vervolgens bepaalde handelingen verrichten die ze normaal achten. Jongeren die, als we het probleem moeten benoemen, worden gezien als slachtoffer. Maar hey, laten we ons vooral drukmaken om de kerstboom van de koning.

Voorbeeldje