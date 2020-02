‘Wij wilden een evenwichtig verhaal brengen en uiteraard daarin nut en noodzaak van de Europese Unie aan bod laten komen.’

En dat in één zin. Evenwichtig zou zijn als je het lef hebt om open de vraag te stellen of de EU nuttig of noodzakelijk is. De Britten dachten daar -o ironie- tot tweemaal toe anders over dan Brussel.

Wij, Europeanen, kunnen onze Europese borst natmaken. Dit is een voorbode van wat komen gaat: steeds doortraptere vormen van pure nietsontziende EU-propaganda.

Als er Boek&Bal mogelijk is, en een Boeckenbal, dan moet het toch mogelijk zijn dat er in ons Europa dat ons zo dierbaar is rebellen en dwarsdenkers een alternatief voor die EU optuigen? Of is er maar één echt Europa, namelijk de EU?