Stukje erkenning vanuit de mbo-gemeenschap: GeenStijl is officieel een Erkend Leerbedrijf. Sticker op het raam, alles. Je zou het in de melige wanorde van de voorpagina misschien niet herkennen, maar we proberen een béétje volwassen met ons uitgeverijtje om te gaan. We kregen uit diverse hoeken stageverzoeken voor camera- en editwerk en voor beeldbewerking, maar om die enthousiaste jonge GS-fans aan het werk te kunnen (en te mogen) zetten van hun onderwijsinstellingen, moesten we zo'n rood/witte sticker regelen. Vakmensen als we zelf zijn, kregen we zo'n formulier natuurlijk wel ingevuld. Vervolgens kwam er een hele strenge schooldame op gesprek (daar hebben we onze keurigste medewerker koffie mee laten drinken), en toen was het in kannen & kruiken: GeenStijl BV mag VAKMENSEN op gaan leiden & begeleiden. Dus als je nog een neefje of nichtje hebt, kent of bent die een mbo beroepsopleiding in media, vormgeving (en/of hbo ICT) volgt en graag stage loopt bij het meest relaxte relblog van Nederland: een beetje puberale branie is nu een erkend onderdeel van ons bloggersbedrijf! Melden kan bij okamoto@geenstijl.nl.