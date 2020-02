Die enige keer dat die Noorderlingen van boven de grote rivieren met een meske hebben kunnen zoenen was meej carnaval in Brabant. En al die jelui die hier lopen te schrijven dat ze meej 'n meske in bed hebben gelegen, da's nie anders dan alleen maar die greute droom die ze elke avond voor het slapen gaan hebben. Wij Brabanders moesten het rozenhoedje bidden voor het slapen gaan, da begon meej de Twaalf Artikelen van het Geloof en daarna drieenvijftig weesgegroetjes en zeven onze vaders, en tegen de tijd da wij bij de litanie kwamen waren wij allang in slaap gevallen. Dus wij hebben nooit die droom gehad. Daarom is carnaval voor ons een schoon feeske, en gij noorderlingen komt direct denken aan neuqen, maar zo is het niet. Carnaval is om leut te maken als never before en never after, godsganse vier dagen lang. En dinsdagavond om middernacht ook echt stoppen en woensdag vroeg op om het askruisje te halen. Stelletje heidenen! Alaaf! En die blauwe boerenkiel, denkterom hè, dat was het uniform van de Belgische veteranen, ja de veteranen van de onafhankelijkheidsoorlog van België met Nederland. Denk da wij Brabanders eerde3r onafhankelijk zijn van Nederland dan dat gullie een Nexit voor mekaar ken boxen.