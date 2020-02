Brisant nieuws vanuit de onderbuik van Jomanda Algarviana (@EWdeVlieger) alsook de leukere en sympathiekere versie van Evert Santegoeds (@GdenAantrekker): Bridget en Draak Hazes kappen ermee. Na een paar weekjes elkaar te hebben gebombardeerd tot liefde van hun leven, enkele jaren nadat ze misschien wel en misschien niet SEKS hadden op een of ander dom feest, blijkt het allemaal een mediastunt en is Bridget gewoonweg niet oud genoeg voor Dreetje. Nog meer verdrietig nieuws. Rico Verhoeven, die in december in elkaar werd geslagen door Badr Hari, gaat scheiden van zijn prachtige partner Jacky. Rico deed nog twee dappere pogingen zijn relatie te redden: hij ging naar het gevecht van Conor McGregor in Las Vegas en hij deed mee aan het grote afscheid van Raymond van Barneveld in de Barney Dome. Het mocht allemaal niet baten.

Zucht. André en Bridget. Rico en Jacky. Marco en Leontien. Rapper Boef en Selma. OJ en Nicole. Geraldine en haar vriend. Chantal en Henk van MAFS. Renze Klamer en Pearl. Koen Wouters van Clouseau. Elbert Dijkgraaf en zijn vrouw. Adolf Hitler en Eva Braun. Iedereen gaat maar uit elkaar tegenwoordig. Laten we met z'n allen in een kringetje zitten, een kaarsje branden en dan vooral denken aan André en Bridget. Want die breuk is toch wel de ergste van allemaal. Einde van een tijdperk.

UPDATE: Het is definitief. André en Bridget uit elkaar. Wat een doffe ellende.