Fun fact: Marktplaats (een online handelsplaats die bij ons vooral bekend is vanwege de dagelijkse mails van mensen die zich hebben laten oplichten op het platform) is het enige platform uit de marktkraam van e-Bay waar de handel in levende huisdieren is toegestaan. En er is een reden dat het verder nergens mag. Online hondenhandel werkt namelijk broodfok in de hand: het illegaal fokken van slecht gesocialiseerde, ongezonde hondjes uit fokteven die chronisch zwanger gehouden worden. Vaak geboren in tweedewereldlanden als Roemenië en België, worden die beestjes meestal veel te jong uit het nest gehaald en met te weinig water en voedsel naar een verkooplocatie vervoerd, waar ze vaak ziek of dood aankomen. De verkoop gebeurt door “gewone mensen”, die doen alsof hun eigen hond een nestje heeft gekregen en de pups via een Marktplaatsadvertentie aanbieden zodat het allemaal heel normaal lijkt.

Marktplaats draait die werkelijkheid om (mirror) en suggereert naar aanleiding van deze sneue situatie dat dankzij Marktplaats de asiels minder vol zitten met verstoten dieren. Het omgekeerde is eerder waar: slecht gesocialiseerde, ongezonde honden die zonder garanties door twijfelachtige types (kampers of harde criminelen) voor relatief lage prijzen worden verkocht, hebben een veel grotere kans om afgedankt te worden dan goed gescoialiseerde, gezonde fokkershonden van gekwalificeerde rasfokkers. En die worden niet via Marktplaats verkocht. Maar Marktplaats heeft voor zichzelf een goed smoesje verzonnen, want voor hen is het seriële dierenleed ook gewoon een verdienmodel. Ze worden hier al veel langer en vaker op aangesproken - het boeit ze gewoon niet. Maar Marktplaats is de witwassende schakel tussen illegale broodfokkers en argeloze kopers van huisdierenleed, die denken dat ze een normaal product kopen omdat Marktplaats het anders niet zou faciliteren.

Kijk dan, ^Evert. Ook een beetje jouw schuld, dit: