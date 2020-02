De aandelenbeurzen zijn vaak mooie thermometers: elk stukje nieuws wordt verdisconteert in de koersen. Of het nu een tweet van Trump is, de groeicijfers van de Duitse economie, of de kansen dat Salvini weer aan de macht komt, de beurs pakt het allemaal op en reflecteert de bevindingen in de koersen. Vaak heeft 'de markt' gelijk, mits er niet op al te korte termijn gekeken wordt. De echte grote missers zijn meestal geen kwestie van iets fout zien, maar een kwestie van op het verkeerde been gezet worden. Nu met het Corona virus, is het naar mijn mening vooral dat laatste wat speelt. De kans dat dit in een neerwaartse klapper eindigt is zeer reëel.

De Corona-pandemie wordt vanuit elke mogelijke hoek belicht. Het is vaak moeilijk om te bepalen wat nu echt en wat fake news is. Eerst werd er beweerd dat het virus van slangen afstamde; iets wat wel heel erg snel werd geopperd. Dit vonden anderen weer verdacht en zij wezen op een chemisch lab van de hoogste orde dat toevallig ook in Wuhan is gevestigd. Berichten dat het virus ontworpen zou zijn (met HIV-kenmerken) en dus een biologisch wapen zou zijn, kregen dan ook tractie. De Chinese dokter die voor dit virus waarschuwde in december, werd in januari kaltgestellt door de Chinese overheid. Hij moest op papier even tekenen dat hij paniek aan het zaaien was. Welnu, de beste dokter is nu echt kaltgestellt want hij is aan het Coronavirus overleden.

De Chinese overheid staat er om bekend dat ze cijfers manipuleert. Zo worden economische cijfers door (de betere) marktvorsers altijd met een korreltje zout genomen. Dit gegeven, tezamen met de onterechte aanpak van deze dokter, zou iedere analist toch zorgen moeten baren met betrekking tot de Chinese cijfers over het Coronavirus. Wellicht is het aantal infecties te laag ingeschat en, belangrijker, het aantal dodelijke slachtoffers. Een cruiseschip voor de kust van Japan kan in dezen wellicht 'mooi' vergelijkingsmateriaal opleveren: hoeveel geïnfecteerden ontstaan er in welke tijdsspanne en hoeveel sterven eraan?

Veel omtrent het Coronavirus is omgeven met veel onzekerheid, traditioneel iets wat de beurs niet leuk vindt. Verder zijn er nu al feitelijke effecten zichtbaar. Door het Corornavirus lopen de globale toeleveringslijnen gevaar. Tesla zet de productie in China stop, Starbucks gooit winkels dicht en zo verder. De Baltic Dry Index (zie hierboven), is in elkaar geklapt. Reden hiervoor is het Coronavirus (maar ook nieuwe regels omtrent vervuiling vanuit het IMO, Duitse export liet een steek vallen). Verder kan de Chinese groei en de impact hiervan op de wereldgroei wel eens tegen gaan vallen. Al met al genoeg reden voor de beurs om een flinke veer te laten.

Een paar dagen zag het er naar uit dat de weg naar beneden werd ingezet, maar inmiddels hebben de verschillende beurzen hun opmars voortgezet. In de VS staan ze weer records aan te tikken en zelfs in Azië zijn er tekenen van herstel. Is Corona gewoon een griepje, of onderschat de beurs het?

Zoals ik in de inleiding heb gezegd, denk ik dat het hier niet zozeer een foutieve vaststelling is, maar een gevalletje op het verkeerde been gezet. Centrale banken hebben namelijk aardig wat liquiditeit in de markt gepompt. De Fed is via de repomarkt bezig met elke keer weer het excuus dat het tijdelijk en exceptioneel is (wat natuurlijk niet klopt) en de Chinese centrale bank heeft de geldprinters op max gezet. Deze liquiditeit zoekt een plek en deze plek is de beurs (vooralsnog). Omdat het aantal aandelen nagenoeg gelijk is gebleven maar nu wordt nagejaagd door een grotere hoeveelheid geld, gaan aandelenprijzen omhoog.

Een verdere verklaring voor de stijgende beurskoersen is dat veel investeerders nu juist door Corona verwachten dat de centrale banken EN overheden (via fiscale verruiming; dus meer ongedekte overheidsuitgaven) hard zullen ingrijpen en daarmee de beurzen op een nog hoger niveau zullen krijgen. Andere investeerders zijn minder optimistisch, maar zien geen beter alternatief binnen hun mandaat. Pensioenfondsen hebben bijvoorbeeld niet 100% vrijheid om te bepalen waar ze in willen beleggen. 100% cash gaan mag bijvoorbeeld niet; zij doen dus uit pure ellende mee. De markt volgt de extra liquiditeit. Een strategie die al sinds 2009 prima werkt. Echter, ieder mens kan vliegen en als je maar van een hoog genoeg punt afspringt, kan dat vliegen een tijdje duren. Maar dan komt de landing…

De verstandige belegger neemt winst (nog nooit iemand armer van geworden) en/of belegt wat meer in goud. Niet zozeer als verzekering tegen inflatie (goud is daar geen perfecte hedge voor), maar wel als hedge tegen faillerende overheden. Wellicht een vroege voorsortering voor dit scenario, maar liever te vroeg dan te laat.