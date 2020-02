Beelden opgedoken op de onvolprezen videowebsite Skoften.net, die een bericht in Whatsapp ontvingen: "Hoi lieve Skoften, gister 05-02 was er een groep jongeren die 2 oudere mensen lastig vielen op Uithoorn busstation. Een collega van mij (buschauffeur) zei er wat van en dit volgde". Je snapt wel dat we in Dit Land de moorkop en de negerzoen een andere naam willen geven (en is zandgebak ook niet kwetsend voor mensen uit Zandbakkië?) om de orde te herstellen en de inclusiviteit te borgen, want dit soort virulent geweld stop je niet met een mondkapje. Gek genoeg nog helemaal geen nieuws- of politieberichten over dit """incident""" met """jongeren""" dat eergisteren al in Uithoorn moet zijn gebeurd - kennelijk staan alle lokaalverslaggevers & wijkagenten in de rij bij de bakker. Meer moorkopschopperij bij Skoften.net.

Instant Update: Ah, plotseling drie aanhoudingen. "Bestuurder met zware hersenschudding, beschadigd oog en blauw gezicht thuis [...] Er zijn de laatste tijd meerdere ernstige overlastincidenten in Uithoorn geweest."