Dan had ie groenteboer moeten worden ipv verkeersontregelaar. Niet mauwe, bek houwe. Die fietser probeert ook maar gewoon door het oerwoud heen te komen, net als iedereen hier. Er zijn doorlopend wegopbrekingen, afgezette fietspaden etc en het is lang niet altijd helder waar je dan heen moet of langsmoet met je fiets. Dergelijke eppo's met zo'n geel jassie aan maken veelal de zaak erger dan beter, als ze niet al staan te appen vallen ze moeders met kinders achterop lastig dat ze af moeten stappen terwijl de hele stad eromheen aan het laveren is en de situatie eerder escaleert dan dat die moeke gewoon door zou kunnen fietsen. Ik weet niet precies hoe de situatie ter plaatse van dit filmpje is maar aangezien het om een tijdelijke afzetting wegens een handgranaat is zou het best eens kunnen dat die jongen geen idee had wat er aan de hand was en deed wat iedereen hier doet: doorfietsen, niet zeiken. Ome agent is hier de agressor, hij had die jongen heel anders kunnen benaderen maar kiest ervoor om zich op te stellen als een pushy orang oetang, nou ja en dan kan je 'm volgens oud Amsterdams gebruik gewoon krijgen. Recht in je bek.