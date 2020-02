Het is gewoon nouveau-chique om met GeenStijl te pronken. Blijkbaar wel op een manier waaruit blijkt dat men (GS-reaguurderspanel en redactie uitgezonderd) geen idee heeft dat GS misstanden aankaart zonder aanziens des persoons en ongeacht politieke kleur, huidskleur, medium, bedrijfssector, overheid en ga zo maar door. Deze misstanden gaan zowel over links en rechts spectrum en alles wat daar tussen zit of er extreem buiten.

Maar goed, we zijn ondertussen wel gewend dat wanneer het 'mensen met een kleurtje' betreft de racismekaart wordt getrokken, wanneer het misstanden in de asielzoekerstombola aan gaat met het xenofobieverwijt wordt gestrooid en wanneer het een opsteker betreft voor Wilders of Baudet de nazi-godwin wordt gescandeerd. Ook wanneer er buitenlanders of moslims met toenaam afkomst worden genoemd in relatie tot criminaliteit gaat men massaal over de huig over GS maar wanneer dit oostblokkers of Belgen aan gaat geeft men even niet thuis.

Het lijkt wel of ze allemaal achter de pc of pheun met een 'forbidden words finder-app' het forum checken of 'foute topics'.

Maar goed, zoals met veel dingen komt besef vaak met de jaren en is een geïndoctrineerde geest zeer moeilijk van een andere waarheid te overtuigen, het gaat in kleine stapjes.

-=Een trots reaguurder=-