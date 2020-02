Je moet met Standaard Deviaties werken. Die is volgens KNMI 0,8 graad per jaar. Voor een maand stellen we die iets hoger, want in kortere periodes is de SD hoger, laten we zeggen 1,6. Twee keer zo hoog als normaal is dan meer dan 1 SD boven normaal, dus bijna twee graden warmer dan normaal. Dan zou het kunnen kloppen, maar is niks bijzonders, want 25% van alle winters valt nog binnen de maat van tussen 1 en 2 SD. Zo ongeveer en schetsmatig.