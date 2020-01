In een vorig topic heb ik je al uitgelegd dat er voorlopig geen referendum komt en als dat er al komt (over 25 jaar of zo... once in a generation) dan wordt Schotland niet zomaar lid van de EU. Laat staan dat ze het gaan willen. Want dan kunnen ze er niet meer in met de voorwaarden waaronder de UK erin zat. Met alle kortingen en uitzonderingen. Dan zullen ze niet alleen Schengen, maar ook de Euro, en een Europees leger moeten gaan aanvaarden, en een fikse rekening moeten betalen, elk jaar weer. En dan een harde grens met Engeland en Noord-Ierland toestaan en ook nog hun nationale begroting op orde moeten hebben. Dat kunnen ze nu al niet eens, zonder fikse bijdrage van Westminster. Dus dat gaat écht niet gebeuren.

Nu mogen de Schotten van mij onafhankelijk worden, ik vind zelfbeschikkingsrecht een ultiem principe, maar dat referendum hebben ze 5 jaar geleden gehad en de Schotten stemden tegen onafhankelijkheid.

De UK heeft als UK, als multinationale staat, gezamenlijk gestemd om UIT de EU te stappen. De naties van de Britse unie zijn niet soeverein, dus hebben als naties geen stem, maar stemden in het staatsverband van de koninkrijksunie. Want alleen het Verenigd Koninkrijk was lid van de EU. Niet Engeland, Schotland, Wales en Ulster afzonderlijk. Want in 1975 waren er geen nationale parlementen. Dus de UK was lid en alleen de UK kon er uit.

En, antwoord op @00:20: de Schotten hebben zelf in 1707 voor een unie met Engeland getekend. Vrijwillig. Niet gedwongen, maar ze wilden het zelf. Het land was failliet namelijk, na een speculatief kolonisatie-avontuur in Panama. En een heel gedoe met de successie van de troon. De hele Schotse adel was bankroet. Het wiki-artikel is verbazingwekkend goed: en.wikipedia.org/wiki/Acts_of_Union_1...

Dus nee, je lult als je beweert dat Schotland is overwonnen en onder dwang een koninkrijksunie moest aangaan. William Wallace “Braveheart” heeft daar niks mee te maken, dat was 4 eeuwen (VIER HONDERD JAAR) eerder, en nadien zaten er zelfs nazaten van Robert The Bruce op de Engelse Troon, als de Stewart Dynastie (en via een omweg nog steeds, al noemen ze zich Windsor).

Je weet niet waar je over praat.