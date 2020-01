www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...

2015

Nederlandse missie Afghanistan onvoltooid

De Nederlandse bemoeienis met Afghanistan heeft geen duurzaam resultaat opgeleverd.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken ontwijkt de media. Het ministerie van Defensie heeft militairen een spreekverbod opgelegd. Het zijn verkrampte reacties op de snel verslechterende situatie in de Afghaanse provincies Uruzgan en Kunduz, de provincies waarin Nederlandse militairen hebben deelgenomen aan opeenvolgende missies.

Deelname aan de ISAF-missie was in 2006 zeker verdedigbaar, al was het maar omdat de reputatie van de Nederlandse krijgsmacht tien jaar daarvoor in Srebrenica zware averij had opgelopen. De deelname werd evenwel nogal onnozel verkocht als 'opbouwmissie', terwijl onmiddellijk bleek dat het een vechtmissie was.

Na twee jaar was duidelijk dat de intimiderende aanwezigheid van de Taliban de veiligheid van de Afghanen onverminderd bedreigde. Het gebrek aan duurzaam resultaat was dan ook reden om de missie in 2008 voort te zetten. In 2010 was er nog altijd geen sprake van duurzame resultaten; het plaatselijke bestuur was zwak en leger en politie konden niet op eigen benen staan. Nederland trok zich niettemin, als eerste lead nation, terug.

Den Haag werd dan ook in 2010 (ook op deze plek) verweten zich verkeken te hebben op de lange adem die zo'n veeleisende missie vergt. Vijf jaar na dato kan het geen kwaad als de verantwoordelijken zich daarvan rekenschap geven.