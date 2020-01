Ga naar je App Store in iOS of je Play Store in Android en haal de laatste versie (3.2.4) van de Stijlloze App binnen, want het is feest en het is gelukt & het is gedaan: de stijlloze app heeft PUSHNOTIFICATIES. Wat zijn dat? Nou, dat is een uitermate ingewikkeld systeem, qua moeilijkheid en gevaar vergelijkbaar met kernsplitsing. Het betekent dat wanneer wij als redactie iets enorm brekend achten, we dan op een roze knopje kunnen drukken waarmee het topic over dat onderwerp een vette roze balk krijgt. Maar nu is het gelukt om dat topic dan ook met een zogenaamde poesjmeldoen (da's cyrillisch voor 'push notification') naar je telefoonscherm te duwen. Zodat onze hooggewaardeerde reaguurders direct op de hoogte zijn van het allerlaatste nieuws, dat wij heel belangrijk vinden.

Wat is daar nou zo gevaarlijk aan, horen we u denken. Nou. Als we het goed doen, dan maken we u blij met brekende berichtgeving over belangwekkende gebeurtenissen. Maar als we iets te gretig pushen zoals bijvoorbeeld bij de dood van sporters die wij wel, maar u niet per se boeiend vindt, dan is het natuurlijk weer hommeles. Maar als u nou die nieuwste versie van de app installeert in uw Appelmachine of uw Googeldoosje, dan beloven wij dat we zuinig zullen poesjen. Net als thuis, zeg maar. Want u heeft wel meer te doen.

#Jazeker