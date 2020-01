Had na een paar minuten een beetje genoeg van de video. Er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel, er wordt veel herhaald, men doet wat gewichtig over dat ze eigenlijk niet in staking is omdat ze op die speciale school geen leerplicht heeft (maar ze gaat dus helemaal niet naar school en neemt vermoedelijk ook haar boeken niet mee die boot in), dan nog wat gedoe met dat de ouders antifa-kleding dragen. Het voelt nogal als "stuffing" die de video langer en quasi indrukwekkender moet maken.

Laat onverlet dat het natuurlijk knettergek is om een geestelijk gehandicapt kind in te zetten als wapen in je ideologische strijd, als een ayatollah die (naar men beweert althans) kinderen door mijnenvelden liet rennen in de Iran-Irak oorlog. En dat het overduidelijk is dat als rampzalige klimaatverandering door de mens al geen totale hoax is, het schaamteloos wordt misbruikt door allerhande ideologisch verdwaasden, profiteurs en inhalige overheden.

Klimaatverandering bestaat als sinds het ontstaan van de planeet. Het gaat niet stoppen met of zonder de mens. Het was in de Middeleeuwen heter dan nu, daarna kouder in de Kleine Ijstijd, en sindsdien wordt het weer warmer. Nog afgezien van andere tijden waarin de planeet veel warmer of kouder was, zoals de laatste grote Ijstijd (waar we kennelijk nog steeds inzitten, in een interglaciaal piekje) 8000 tot 10.000 jaar geleden. De zeespiegel is al ruim 100+ meter gestegen en zal dat blijven doen.

Toch wil de klimaatwaanzinnige ons doen geloven dat het nu, door dat ene extra duwtje door de mens, ineens rampzalig gaat worden. Droogtes worden droger, wateroverlast wordt natter, kou wordt killer en hitte verzengender. Je moet serieus geloven dat Australië niet al duizenden jaren te maken heeft met bosbranden, maar dat een verwarming van minder dan 1 graad sinds een willekeurig ijkpunt (toevallig beginnend bij het staartje van het eind van de Kleine Ijstijd) en dus een stijging per jaar van 0,0X% ineens de recordbosbranden van 2019 kan verklaren...

Dat allemaal omdat het "te nat of te droog" zou zijn om preventief stukken plat te branden. Alle dagen van het jaar? Is het beter om te wachten tot er nóg meer brandstof ligt? Je kunt al niet eens het weer meer dan een paar dagen vooruit voorspellen, maar men beweert te kunnen voorspellen dat 0,0X graad verwarming per jaar het nu ineens, sinds duizenden jaren, elke dag van het seizoen te nat of te droog zal zijn om preventief bossen te laten afbranden. Plus men kan niks verzinnen om anderszins de bebouwde kom te beschermen. Een Middeleeuwer zou wellicht gezegd hebben: wat dacht je van een gracht en een dijk of stadsmuur?

Nog afgezien van het ridicuul kleuterachtig magisch denken dat men doet. We moeten serieus geloven dat Moeder Natuur, in al haar voorzienigheid, de temperatuur precies op het willekeurig gekozen "perfecte punt" helemaal 100% optimaal heeft ingesteld voor het menselijk leven van nu, precies toen toevallig alle metingen begonnen in de 19de eeuw. Met niet accurate instrumenten en lang niet dekkend over de hele wereld want grote delen waren nog niet eens ontdekt of in enig detail in kaart gebracht, laat staan dichtbevolkt. En het hitte-eilandeffect van grote steden was ook vast niet zo heel groot toen. En elke graad omhoog of omlaag, ook al heeft de planeet hele tijdperken gekend waarin het warmer of kouder was, is netto rampzaliger of slechter voor de mens.

Het spijt me zeer, maar ik roep stierenstront. Zelfs als non-bèta of leek komt dit gewoonweg absurd over. Een zoveelste versie van "hou jij ze arm, hou ik ze dom\bang".

De totale afwezigheid van de optie om gewoon volgens redelijke beginselen van behoorlijk bestuur te handelen, om CO2 of CH4 gewoon te belasten, zonder gemiddelde lastenstijging, zonder geschuif met subsidiestromen naar willekeurig gekozen politieke of economische lobbygroepen, zonder hypocriet dingen willen verbieden of verplichten terwijl andere uitstoot die niet in je straatje past buiten schot blijft, zegt mij genoeg. Het gaat niet om die klimaatverandering. Het is een middel om je Trojaanse Paradepaardjes naar binnen te loodsen. Je socialistische idealen, je schaamteloos corrupte "neoliberaal" (zou het eerder fascistisch corporatistisch noemen) gegraai voor je vriendjes in specifieke takken van het bedrijfsleven, je opgeblazen zelfpijpende vegamoraal, het heeft NIETS te maken met een echt probleem.

Net als dat eindeloos geneuzel over hoe de bijtjes ons allen in leven houden. Gelul op stelten. Mais is windbestoven, soja is zelfstuivend, er zijn meer bestuivers dan bijen bovendien.

Maar herhaal de leugen gewoon keer op keer en mensen gaan het werkelijk geloven. Chapeau, de hele wereld gaslighten tot iedereen een waanzinnige in dit open gesticht is. Dan heb je echt wat bereikt in het leven... De profeet van het vermeend eerste "monotheïstische" geloof, de Perzisch\Iraanse Zarathoestra, zag het leven als een eeuwig strijd tussen Waarheid (Asha) en Leugen (Druj\Dregvand). Tussen de goede God Ahoera Mazda (Ohrmazd) en de kwaadaardige Angrya Mainyu (Ahriman). Ook al beweerde hij geloof\hoop ik dat het goede en de waarheid zou overwinnen, de Hel zelfs niet eeuwig zou zijn voor de slechteriken, krijg ik toch stellig de indruk dat Ahriman zich in zijn Dreg zit te verkneukelen over zoveel goedgelovigheid.