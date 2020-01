GAAAAAAAAAP, al die oervervelende en oerdomme tips wat je moet doen met je spaargeld nu de rente 0% is. Oude sok, beleggen, los je huis af, reserveer een plek voor je schoonmoeder in het bejaardentehuis, het is zo voorspelbaar allemaal. Alsof het nu ineens een goed idee is om je spaargeld van de rekening af te halen. Enfin, mocht je nou volledig totaalpanikeren en écht niet weten wat je met je spaarcenten moet (behalve aan GS geven of gewoon op de bank laten staan) is er hier een kleine rondvraag geweest, en daar rolde als gebruikelijk het volledige spectrum aan uitermate nuttige alternatieven uit.

Te paard door Mongolië reizen, met Mandy Slim (Spartacus)

Meneer heeft misschien ook een keer door Before They Pass Away van Jimmy Nelson gebladerd, of misschien ook wel helemaal niet, maar hij is een groot karaktervol blok graniet bestaande uit hoop en dromen. Áls hij spaargeld had, dan zou hij 'te paard door Mongolië reizen', met als niet onbelangrijke toevoeging 'samen met Mandy Slim', die zich kundig in het hoofd van onze huisessayist heeft genesteld. Spartacus slaapt en leeft Mandy Slim, momenteel. Enfin, na een schamper uitlachje luidt de verklaring: "Weet je hoe fucking bruut volk dat is? Die kunnen zingen met hun keel!" En ach ja, het is weer eens wat anders dan een oude sok.

Chipsfabriek kopen (Ronaldo)

"Misschien moet ik een keertje wat minder chips eten, hier op GSHQ", mompelde een in zichzelf teleurgestelde Ronaldo zojuist, maar iedereen weet dat deze wedstrijd slechts een uitkomst kent: een verdrietige nederlaag. Na ampel beraad met zichzelf en wat innerlijke twisten won 'chipsfabriek kopen' het toch van 'wipje maken'. Allebei prachtige opties, dat is een ding wat zeker is.

Alle dingen die je maar 1x per jaar nodig hebt (Mosterd)

Vreselijk, van die dingen die je maar één of twee keer per jaar nodig hebt of gebruikt, maar die wel 'veel' geld kosten. Vuurwerk. Een abonnement op de sportschool. Een crossbrommer voor op de Zwarte Cross. Een goede snowboardgoggle. Een wasmachine. Een online-abonnement op de Volkskrant. De nieuwe editie Triviant terwijl die oude nog in de kast ligt te roesten. Een hardloopoutfit. En in Spartacus' geval: condooms. En natuurlijk goede wandelschoenen voor in de bergen. Want stel je nou toch eens voor dat je door de Franse Alpen wandelt met een gids van wandelgoeroe Ton Joosten, en je hebt geen goede wandelschoenen, dan ben je mooi wel aan de beurt.

Chevy Suburban kopen, een museumversie (Van Rossem)

Heel erg knap, Nikkie de Jager die is geboren in het verkeerde lichaam, maar dat geldt eigenlijk ook voor onze Van Rossem. Hij is namelijk een dikke Amerikaan, geboren in het lichaam van een Brabander. Heeft hij vijftien miljoen views? Roept iedereen over hem dat hij zo dapper is? Neen. Enfin, deze auto schijnt een soort Amerikaanse droom te zijn, maar wat weet de rest van de redactie hier nou, want iedereen rijdt Toyota Prius of Nissan Note.

Vechtsportorganisatie beginnen (Okamoto)

We weten eigenlijk niet of Okamoto homosensueel is, maar boven zijn bed hangt een foto van Billy Santoro met daarop geplakt een slordig uitgeknipt hoofd van UFC-eindbaas Dana White. Die ooit voor gruwelijk veel geld een zwik katana's kocht bij Pawn Stars en dan weet je het wel: de man leeft zijn droom. "Moet ik dit nog gaan motiveren?", vraagt-ie nog. Nee hoor, dat hoeft niet.

Dorp in Hongarije kopen (Pritt)

Er zitten er hier een paar die nog geen lamp in een fitting kunnen draaien, maar er zit er hier ook een die met zijn eigen blote mannenklauwen een compleet compound heeft gebouwd. Het is Pritt, de man die sneller blokjes hout klooft dan zijn eigen schaduw. En in Hongarije, daar doen ze niet zo moeilijk over dat houtkacheltje.

Schilderij kopen (Paarse Broek)

"Ik zou investeren in schilderijen!", luidt de insta-reply van de Paarse Broek, die na doorvragen precies 0 kaas blijkt te hebben gegeten van schilderkunst. Het dichtst bij schilderkunst kwam hij nog toen de buurtschilder RAL9010 op zijn dakkapel kwakte en dat zag er best aardig uit. Favoriete schilder? "Euhhh, ja, Monet. Of nee, die andere, Mondriaan."

Vries mij maar in (Von Loghausen)

"Vries mij maar in. Zet mijn geld maar gewoon op de rekening. Rente op rente enzo!"

- Het idee is dus juist dat het geld niet op een rekening staat



"O ja. Het kost geld om je in te laten vriezen. Fuck it, ik ga in de toekomst wonen!"



- Nu invriezen?



"Bij voorkeur als ik dood ben."