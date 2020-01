Het is officieel. Vanaf 1 april geven een ouwe sok, de bergruimte tussen de bankkussens, de vochtige plek onder het matras en je holle kies precies evenveel rente als ABN Amro. Namelijk: NUL PROCENT. Kleinere banken deden het al, de grootbanken staan in de rij. Wie meer dan 2,5 miljoen euro uit heeft staan (u allemaal, toch?) bij de voormalige staatssteunvangers, gaat zelfs negatieve spaarrente betalen. En wie voor een dubbeltje geboren is, zal vanaf 1 april altijd een dubbeltje blijven. Schuld van - ja, zegt u het maar. Het rentebeleid van de Europese Centrale Bank? De euro? Mark '1000 euro' Rutte? De wankelbanken in zwalkend Zuideuropië? Handelsoorlogen met China en sancties tegen de Russen? Donald Trump, misschien, of toch maar de Brexit? De koers van ABN Amro snelt uw rentestand in ieder geval vooruit: op naar de nul...

Uitleg voor economische nitwits: