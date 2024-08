Waar is toch al dat geld gebleven? Ho wacht het zit in uw zak! Het CBS meldt dat Nederlandse huishoudens vorig jaar maar liefst 52 miljard euro 'vrije besparingen' hadden, 5,6 miljard meer dan vorig jaar. Dat is geld, dat ze wel hebben verdiend, maar niet hebben uitgegeven aan dure tabak, dure huur, duur bier en/of dure friet. Voor de scherpslijpers, dat betekent niet per se dat het geld allemaal op een box 3 spaarrekening is komen te staan: "In 2023 hebben huishoudens de extra vrije besparingen van 289 euro per inwoner vooral gebruikt om het financieel vermogen (exclusief pensioeninleg) te verbeteren. Ze zijn vooral minder nieuwe schulden aangegaan en/of hebben meer afgelost." Bleek de zon vorig jaar al die tijd in uw portemonneetje te schijnen.