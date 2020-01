Vrijdag 10 januari, a day that will live in infamy, want toen brak Vlaamse wetenschapsfilosoof Maarten Boudry definitief de rangen inzake witte schuld en de islam.

In een interview vertelde hij de controversiële Volkskrant het volgende: "Er kwamen barsten in mijn geloofssysteem en het drong tot me door dat het verkeerd was om ‘de vreemdeling’ altijd automatisch van elke blaam te zuiveren. (...) Denkbeelden kunnen gevaarlijk zijn en niet alle culturen zijn gelijk. Er is wel degelijk een groot probleem met de islam, een probleem dat door linkse politiek correcte mensen –waartoe ik mezelf rekende – veel te lang is doodgezwegen. Ik heb inmiddels een stapel kritische stukken over de islam geschreven: over homohaat, religie als voedingsbodem voor terreur en misogynie." Echter, hij keerde zich tegelijk sterk tegen wat hij 'rechtse doemdenkers' noemt. "Voor hen ga ik nog niet ver genoeg, want de islam zou een oorlogszuchtige veroveringsideologie zijn die is erop uit om elke cultuur waarmee ze in contact komt te overmeesteren. Maar daar heb ik mij heel duidelijk tegen uitgesproken. Het angstvisioen van ‘Eurabië’ vind ik onzin."

Ondanks die clausule is het hoogste tijd dat ook Nederland een excommunicatie van Boudry begint. Die eer was gister aan UvA-"""wetenschapsfilosoof""" Michiel Leezenberg, die het presteert een opiniestuk dusdanig met valse tegenstellingen en stromannen te doorspekken dat het eigenlijk voor iedereen beter is als hij maar gewoon naar de HvA vertrekt. Boudry verweert zich in dit draadje na de breek, maar zag één gebrek over het hoofd.

Eerst schrijft Michiel: "Zo suggereert hij dat de islam een voedingsbodem voor homohaat (...). Eeuwenlang was bijvoorbeeld in de islamitische wereld de tolerantie van homoseksueel verkeer tussen mannen zó groot dat westerse reizigers er schande van spraken." Soit, nog even los van of dat wel echt waar is. Verderop schrijft Michiel: "Zo beweert hij dat in de Koran de doodstraf voor afvalligen wordt geëist. Dat is aantoonbaar onjuist: zo’n straf voor afvalligheid valt helemaal negens in de Koran te vinden. Bovendien zegt het feit dat iets al dan niet in de Koran staat nog niets over hoe er in de loop van de eeuwen met zulke geopenbaarde teksten is omgegaan – zoals iedereen met ook maar een flauw benul van sociale wetenschappen zou moeten weten." Die doodstraf staat natuurlijk wél letterlijk in de koran, maar daar gaat het niet om.

Volgens Michiels eigen redenering is "hoe er in de loop van de eeuwen" met gebruiken is omgegaan geen maatstaf voor hoe de islam dingen nu beziet. Dus, stel dat homoseksualiteit vroeger zo geaccepteerd werd, dan betekent dit niet dat de islam nú geen voedingsbodem is voor homofobe sentimenten. Wat het natuurlijk absoluut wel is.

