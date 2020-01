It giet oan. Stieneke van der Graaf van de familiechristenen vindt een vuurwerkverbod helemaal dikke prima. Van D66 met de Bijbel mogen alleen 'lokale clubs' straks nog vuurwerk afsteken. Het scheelt dat we nu al zo goed zijn in handhaven en het uit consumentenhanden houden van allerhande nummertjes Cobra, dus dat komt helemaal in orde, als er vergunningen uitgedeeld gaan worden en vuurwerk verkocht moet worden aan allerlei lokale clubjes. Wel zin in de gruwelijke vuurwerkshow van parenclub De Harde Pijl, trouwens. Enfinnnn, die CU'ers zitten niet eens in de stad, op die malle Don Ceder na dan, maar die zitten allemaal in de provincie. En daar doen ze helegaar niet aan vuurwerk, daar doen ze aan carbid. "Het lijkt mij prachtig als mensen uit de buurt samenkomen om vuurwerk in hun wijk te organiseren of wanneer op het dorpsplein gezamenlijk het nieuwe jaar wordt ingeluid. Kijk maar naar de samenbindende rol die carbidclubs in grote delen van ons land spelen", aldus Graaf, en dat is er eentje voor de bewaardoos. We zitten hier immers godverdomme wel in Nederland. Als de tegenstanders van een vuurwerkverbod hun kruit hebben verschoten, worden de pijlen vanzelf weer gericht op het carbid. Want. Er. Mag. Straks. Helemaal. Niks. Meer.