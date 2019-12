Stukje ongenaakbare zelfanalyse van de kapitein van de Renaissancevloot bij de Evangelische Omroep gisteravond. Thierry Baudet heeft een schijthekel aan politiek (hij lijkt Alexander Pechtold wel) en zou het liefst de vloer boenen en de thee zetten voor de kinderen terwijl Davide de centjes binnenharkt en is benieuwd naar het seksleven van Mark Rutte. Maar sinds gisteren altijd al weten we: dit soort uitspraken hoort gewoon bij Thierry. Hij is een high risk player. Of verwart hij de roulettetafel nou met blufpoker?

Of Mark nog geneukt heeft (was dat niet al eens gevraagd?)

Wanneer je bij KRO-NCRV werkt en Laura Hansen hebt geregeld voor een interview

Wanneer je op woensdagmiddag de vuilnis voor donderdagochtend buitenzet

Wanneer je zeker weet dat je een SO krijgt, maar je toch niet hebt geleerd

Wanneer je niet weet hoe een loempidel smaakt maar hem toch bestelt

Als je je penningmeester uit het bestuur zet zonder te denken aan de gevolgen

Wanneer je je lijstje voor de Top 2000 inlevert zonder Bohemian Rhapsody

Wanneer het koud is buiten, maar je toch geen handschoenen aandoet

Wanneer je vanavond een wipje wilt maken, maar toch je zesde biertje neemt