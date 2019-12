Schietpartij in het centrum van Breda. Man doodgeknald in Schiedam. Steekpartij Bunschoten. Steekpartij Amersfoort. Vrouw doodgestoken in Rozenburg. En dan nog de gebruikelijke straatroven, diefstallen, mishandelingen en overvallen, met als klap op de bijna verboden vuurpijl een hoogbejaarde man van 88 die het ziekenhuis in is geramd. Ja joh, waarom liev doen als je elkaar ook gewoon de hersens in kan meppen? Vrede op aarde allemaal, op naar een geweldig 2020 in dit gave land.

Ook goedemorgen...