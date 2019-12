Banen Banen Banen. We hebben weer een kneiter van een vacature voor u. Bij de Belastingdienst van Menno Snel. Oké, daar wil niemand meer werken sinds de razzia's op toeslagenpeople waarbij hele familie's werden weggezet als Uitvretende Untermenschen. En daar moet in 2020 verandering in komen. En daarvoor zoeken ze U de Uitzendkracht. Uiteraard hebben ze bij de Belastingdienst een supermodern inkloksysteem dat alle inkomende raamambtenaren om 09:00 uur registreert, en alle uitgaande raamambtenaren om 16:30 uur idem dito. Maar nu komt het. Zitten die raamambtenaren overdag wel op hun plek als ze in het gebouw zijn. En daarvoor heb je een werkplekteller nodig. Iemand die op de afdeling rondloopt en telt. Hee, Remco staat weer eens bij het koffie-apparaat. Jannie en Victor staan weer te kopiëren. Gerben staat weer eens te roken buiten, en de rest van de afdeling speelt weer eens Holland 8 met hun bureaustoelen van 1500 euro. Vier dagen werkplekken tellen voor €16,38 bruto per uur. BUITENKANS.