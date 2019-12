Drammende droeftoeters te Den Haag en Brussel zijn dit land naar de afgrond aan het helpen. De GreenDeal is een race naar de bodem, de overheids-ICT staat op omvallen en straks als de omvolking op stoom komt, raakt al het eten op en wordt het burgeroorlog. Beter prepareert u zich op een leven in de bossen/bergen want daar zijn nog geen miljoenmiljard camera's met gezichtsherkenning en wellicht nog wel een paar herten en zwijnen. PowerPruis Joerg Sprave, een soort van Willy Wortel, maar dan met wapentuig knutselde van een Atomic kinderkruisboogje (deze) een alleraardigst survival repeteergeweer inelkaar. We knutselen!