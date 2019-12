Wij waren in april al een beetje in paniek, en inmiddels houden ze het bij Tubantia ook niet meer droog: Rian van Rijbroek (bekend van Nieuwsuur) is datareus Centric nu echt in de kabelgoot aan het trappen. De ene na de andere topman stopt, wordt ontslagen, of krijgt een fopproces aan z'n rianvanrijbroek en Gerard Sanderink - alleenheerser van de toko - wordt met de dag gestoorder. Tubantia heeft het kerstverhaal van het jaar en dat staat te vol met waanzin om het allemaal te citeren: je moet dit echt zelf even lezen. Want Centric zit in ongeveer alle (overheids)systemen waar je als burger wel eens mee te maken kunt krijgen, en die systemen zijn besmet met een bizar complotvirus en een vleugje vrouwelijke verleiding door Rian van Rijbroek, de Data Hari van IT-miljonair Sanderink (die laatst nog de voorpagina van het FD wilde kopen om een eigen versie van een interview te plaatsen - audio, vanaf 6'20). Centric zelf heeft ook al gereageerd: het is allemaal nepnieuws (en Rian weet er van). De blue screen of death is echt niet ver weg meer. Ctrl/Alt/Del, werkt dat nog?