Duizenden woeste boeren blokkeren vandaag alle kantoren van de Rabobank. De nationale geldtoevoer is volledig lamgelegd. Oude vrouwtjes kunnen geen geld meer opnemen in hun lokale bankfiliaal. Winkeliers staan huilend achter de kassa van compleet lege zaken. Boze plofkrakers zijn woedend. De boeren vinden dat iedereen niet zo moet zeiken omdat hun opa in de hongerwinter een keer een stuk vlees heeft meegegeven aan een klassieke schoonheid voor de helft van de normale woekerprijs. Oh nee wacht. Ze spannen gewoon een rechtszaak aan en laten eerlijk uitzoeken wie er nou gelijk heeft. Lekker bezig.

UPDATE: De 'keiharde' acties van boeren op 18 december gaan gewoon door. FDF-voorman Mark den Oever zegt tegen RTLZ dat de boeren ook het Centraal Bureau Levensmiddelhandel en advocatenkantoor Allen & Overy 'als doelwit' hebben.