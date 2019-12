Geen idee of een plofkraak eigenlijk nog wel nieuws is, maar van de biem aan het Europaplein in Utrecht, afgelopen nacht, hebben we een SIGNALEMENT. En wat voor een. "De twee daders zouden op een scooter in de richting van Lunetten zijn gereden. Ze droegen een zwarte helm, een jas met bontkraag en hadden tassen bij zich." Uiteraard zijn de daders niet gepakt, dat gebeurt immers nooit bij bontkraakjes, maar nu weten we gelukkig wel in welke hoek we het moeten zoeken. Dat wisten we eerder namelijk nog niet. Na de klik een foto van iemand met een bontkraagje. Verpest een klein groepje bontkraagjes het toch maar weer voor de welwillende meerderheid.

Niet het bontkraagje in het verhaal - deze komt uit Drenthe