Verkansiekiekje van het NAVO-feestje in London, waar de absolute crème de la crème van het internationale soepie bij elkaar gezet is voor een foto. We zien de Sinaasappelman uit Amerika, die iedere keer iets verder naar de buitenkant geschoven wordt. We zien aan zijn andere kant dat bedorven Turks fruit uit de camera loensen. Die hoort er nog minder bij. We zien Jens Stoltenberg, die met geforceerde beleefdheid de sterke smaak van de soep prijst. In het midden achter Mum zien we Mutti, met hun irritante ideale schoonzoon Macron.

Plastic in de soep is die iets te geforceerd lachende jongen uit Canada (goed kijken, normaal is ie zwart geschminkt, hij zit naast die bolle corpsbal uit Groot-Brexittië). MinPres Mark had geen actieve herinnering aan de planning van het fotomoment, dus die schoof nét op tijd achteraan aan. In de borrelkamer had men overigens ook geen actieve herinnering aan hém. Hij staat er wel bij, maar niemand weet waarom, terwijl ze roddelen over Hij Die Niet Bij Naam Genoemd Mag Worden (maar wel in een impeachment-procedure is verwikkeld) - zie videootje na de breek.